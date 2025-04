Deventer Ziekenhuis wil AI-tool inzetten tegen no-shows

Door middel van een ontwikkeld algoritme, gebaseerd op AI hoopt de poli van het Deventer ziekenhuis het aantal no-shows te verminderen.

No-show

Dermatoloog Bram van Rhijn ervaart dagelijks het ongemak van no-shows: “Op de poli Dermatologie hebben we een wachttijd van twee maanden en een no-show percentage van 4 procent. Op het moment dat een afspraak niet doorgaat, wil je een patiënt die zorg nodig heeft tussendoor kunnen plannen.”

Erasmus UMC ontwikkelde het algoritme, UMC Utrecht maakte het openbaar en wij trainen het model op basis van onze gegevens. Data scientist Wietze Pasma optimaliseerde het bestaande algoritme voor het Deventer Ziekenhuis. Hij verwerkte hierin de anonieme gegevens van zo’n 1,6 miljoen afspraken. “Op basis van die gegevens kun je een algoritme helemaal eigen maken.”

Pilot

De pilot draait momenteel op de poli Dermatologie. Per dag worden de tien patiënten geselecteerd door het AI-model bij wie de kans het grootst is dat ze niet komen opdagen. Van deze tien patiënten bellen de medisch secretaresses van de poli er vijf per dag op om ze te herinneren aan hun afspraak. De andere vijf worden niet gebeld. Pasma: ‘Zo kunnen we de groepen vergelijken en evalueren of het gericht bellen van patiënten op basis van het algoritme daadwerkelijk effect heeft.”

“Als we kijken naar andere ziekenhuizen die het algoritme voor no-shows inzetten, gaan we er vanuit dat de pilot succes heeft. Het is natuurlijk altijd afwachten op dit bij ons ook het geval is”, benadrukt Van Rhijn.

Pasma: “Ook evalueren we de ervaringen van de medisch secretaresses en de feedback van patiënten. Als de uitkomst positief is onderzoeken we of we het model inzetten op andere afdelingen.”