Treant monitort hartpatiënten op afstand in realtime

Door patiënten op afstand te monitoren, kunnen potentiële problemen vroegtijdig worden opgespoord en behandeld, wat ziekenhuisbezoeken en -opnames vermindert. Nieuw is dat medewerkers van de afdeling Cardiologie van afstand live kunnen meekijken, in plaats van later de gegevens uitlezen.

Real-time op afstand

Zorgmedewerkers kunnen vanuit het ziekenhuis patiënten nu realtime op afstand monitoren. Het van afstand live mee kunnen kijken is nieuw, voorheen werden de gegevens later pas uitlezen. Data kan nu meteen worden beoordeeld, waarmee weer beter kan worden ingespeeld op het verloop van de meting.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van SenseLink. Deze recorder met bijbehorende plakkers op het lichaam wordt in het ziekenhuis bij een patiënt aangebracht. Om een eventuele hartritmestoornis op te sporen, maakt SenseLink een hartfilmpje (ECG) dat vanuit het ziekenhuis live gevolgd kan worden. Dit verhoogt de kwaliteit van leven voor patiënten en draagt bij aan efficiëntere zorg.

SenseLink

De SenseLink-recorder kan worden ingezet als holter, waarbij in een kortere periode, vaak 24 of 48 uur metingen worden gedaan. Ook kan hetzelfde apparaat gebruikt worden als eventrecorder. Dan gaat het in de meeste gevallen om een langere meting van drie tot maximaal 30 dagen.

Binnen Treant wordt nu op alle locaties gebruik gemaakt van dezelfde apparatuur. Treant biedt deze methode aan vanuit alle drie de ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Medewerkers van de afdeling Cardiologie hebben hiervoor een speciale training gevolgd.