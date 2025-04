Alzheimer Nederland: Slim huis kan bijdragen aan langer thuis wonen

Het slimme proefhuis in Arnhem zou kunnen fungeren als mantelzorger. Het toont volgen Bekkenkamp de mogelijkheden van technologische oplossingen bij thuiswonende mensen met dementie. “Gezien de huidige omstandigheden en met het oog op de toekomst is het goed dat er gewerkt wordt aan diverse oplossingen om mensen te helpen langer thuis te wonen. Maar de praktijk zal het moeten uitwijzen.”

Gebruikersonderzoek afwachten

Bekkenkamp wijst erop dat de onderzoeker dit zelf ook zegt: “wat vinden de mensen met dementie ervan? Welke oplossingen gaan hen echt helpen en welke geven juist problemen? We moeten dus eerst het gebruikersonderzoek afwachten. Dat bepaalt of dit gaat werken. Van droom naar realiteit.”

Pratend huis

De ‘dementiewoning’ bestaat volgens Bekkenkamp niet. “Voor de één is een pratend huis handig. Voor iemand met wanen of hallucinaties is dat misschien een heel vervelend element. Iemand die gesteld is op privacy wil misschien geen ‘verklikker’ die aangeeft dat je het huis uit gaat, een gps-systeem dat je volgt of een camera die meekijkt. Een ander vindt dat geen probleem. De mate van empathie moet dus per persoon en ook per fase instelbaar zijn. Mensen met dementie kunnen vaak goed aangeven wat ze prettig vinden of juist niet. De regie hoort zoveel mogelijk bij hen te liggen. We blijven deze ontwikkelingen natuurlijk met veel interesse volgen.”