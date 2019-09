Stripboek Radboudumc verbeeldt mantelzorg in laatste levensfase

Met het stripboek ‘Naasten’ wil Radboudumc laten zien wat het voor mensen betekent om te zorgen voor iemand in hun naaste omgeving, die ernstig ziek is en binnenkort overlijdt.

Het boek, dat donderdag verschijnt, verbeeldt mantelzorg in de laatste levensfase – gebaseerd op interviewonderzoek. In deze fase ligt de focus vaak op de stervende, terwijl deze tijd ook voor naaste familie en vrienden veel impact heeft. Daarvoor is vaak minder aandacht.

Het beeldverhaal is een samensmelting van de resultaten van het interviewonderzoek van Maaike Haan van het Radboudumc en het werk van twee tekenaars, Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen, afstuderende studenten van ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Zwolle.

Kanker en COPD

Het boek heeft een verhaallijn over kanker en een over COPD. Als lezer volg je afwisselend Geert die zorgt voor zijn vrouw met uitgezaaide kanker en Eva die zorgt voor haar vader met COPD. Beide verhalen illustreren hoe ingewikkeld en confronterend het soms kan zijn, hoeveel druk het kan geven om voor de laatste keer het goede te doen voor de ander – maar ook hoe liefdevol, mooi en dankbaar dit zorgen kan zijn.

Beschikbaar

Uit de interviews van Haan met mantelzorgers blijkt dat ze voortdurend het gevoel hebben dat ze beschikbaar moeten zijn voor de ander en de zorg en het regelen moeilijk los kunnen laten. Daarin spelen veel verwachtingen mee: over wat hoort en wat goed is om te doen voor je stervende naaste. Vanuit liefde bijvoorbeeld, omdat je ouders vroeger voor jou zorgden, of omdat je nog maar één kans hebt om iets voor de ander te doen – ook als je eigenlijk doodmoe bent.

Deze gedachte laat mantelzorgers nooit los, aldus de makers van het boek. Even weggaan uit de situatie is niet per se de oplossing. Ook als professionals die zorgtaken overnemen, neemt dat gevoel vaak niet af.