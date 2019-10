Zes ziekenhuizen stoppen samen met keurmerken

Zes ziekenhuizen in Midden-Nederland zijn met ingang van 1 oktober gezamenlijk gestopt met het voeren van keurmerken. Volgens de betrokken ziekenhuizen zeggen de keurmerken steeds minder over de kwaliteit van zorg, terwijl ze wel tijd en vaak geld kosten om ze aan te vragen. Die besteden de ziekenhuizen liever aan directe zorg voor patiënten besteden.

De ziekenhuizen die samen stoppen zijn het Diakonessenhuis, het St Jansdal Ziekenhuis, Meander MC in Amersfoort, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Volgens de ziekenhuizen neidt samen stoppen duidelijkheid aan patiënten. Daarmee vermijden de betrokken ziekenhuis de indruk dat dat de kwaliteit van het ene ziekenhuis beter is omdat het een keurmerk voert, terwijl een ander hier mee gestopt is. De zes ziekenhuizen hopen dat ze met deze actie hun collega-ziekenhuizen stimuleren om hetzelfde te doen.

Dezelfde keurmerken

Er bestaan meer dan honderd verschillende keurmerken, lintjes en pluimen in de medisch specialistische zorg. Patiëntverenigingen geven ze uit om aan hun leden te laten zien bij welke ziekenhuizen de specifieke zorg op orde is. In het begin stimuleerde dit ziekenhuizen om de kwaliteit van hun zorg en informatie te verbeteren. Inmiddels hebben bijna alle ziekenhuizen dezelfde keurmerken en voegt het dus weinig meer toe.

Kosten

Het kost de ziekenhuizen ieder jaar veel tijd om de gevraagde informatie te verzamelen en aan te leveren aan de patiëntenverenigingen. Ook vragen de keurmerken vaak een financiële bijdrage, die per ziekenhuis kan oplopen tot 500.000 euro per jaar. Om die reden adviseerde de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) haar leden al in 2018 om het aantal keurmerken te halveren en er uiteindelijk helemaal mee te stoppen.

De ziekenhuizen benadrukken dat de kwaliteit van zorg vanzelfsprekend regelmatig wordt getoetst. Kwaliteit meten, publiceren en gebruiken om te verbeteren blijft voor de zes ziekenhuizen die nu stoppen met de keurmerken belangrijk. Ook kunnen patiënten ziekenhuizen online met elkaar vergelijken.

De zes ziekenhuizen stoppen met Patiëntenwijzer bloed- en lymfklierkanker, Patiëntenwijzer darmkanker, Patiëntenwijzer prostaatkanker, Pluim voor vruchtbaarheidszorg, Roze lintje borstkanker, Smileys voor dagbehandeling kinderen, de kinderafdeling en de kraamafdeling, Spataderkeurmerk, Stoma Zorgwijzer, Vaatkeurmerk, Borstvoedingscertificaat, Kwaliteitszegel Dermatologie, Seniorvriendelijk Ziekenhuis, Sterkliniek voor snurken en slaapapneu en Neokeurmerk. Tergooi stopt vooreerst met het roze lintje borstkanker, de patiëntenwijzer bloed en lymfeklierkanker, de smileys voor de kinderafdeling en de pluim voor vruchtbaarheidszorg.