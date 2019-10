Els Borst Prijs gaat naar oprichter Nu Niet Zwanger

Connie Rijlaarsdam, oprichtster van Nu Niet Zwanger, heeft de Els Borst-Prijs gewonnen. De prijs is een jaarlijks initiatief van V&VN Verpleegkundig Specialisten. Rijlaarsdam ontvangt de prijs voor haar “tomeloze en actieve inzet voor het opzetten en landelijk uitrollen van het programma Nu Niet Zwanger”, aldus de organisatie.

Nu Niet Zwanger is een programma waarbij kwetsbare mannen en vrouwen ondersteund worden om de regie te nemen over hun kinderwens. Nu Niet Zwanger is in 2014 met een pilot begonnen in Tilburg. Nu, vijf jaar later wordt het programma landelijk uitgerold en is het opgenomen in het actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS.

Wat maakt het programma zo succesvol? "Toon aan wat echt belangrijk is. Daar maak je het verschil. Dan kom je vanzelf verder en kom je aan tafel bij mensen die de beslissingen nemen. En natuurlijk moeten er ook dingen op zijn plek vallen. Door betrokkenen niet alleen enthousiast te maken maar ook verantwoordelijk gaan mensen het verhaal voor jou vertellen, zodat je het niet alleen hoeft te doen. Daar zit de kracht van Nu Niet Zwanger", aldus Rijlaarsdam.

"Deze prijs is een boost voor het belangrijke werk van alle Verpleegkundig Specialisten”, vervolg de winnaar van de Els Borst Prijs. “Ik doe daarom ook een appèl op mijn vakgenoten om hun kennis en kunde in te zetten en gewoon altijd door te vragen. Heb het lef om ervoor te gaan en misschien drempels tegen te komen waar je nooit rekening mee had gehouden. Ga voor de troepen uit, excelleer. Maak een begin, want als je niet start kun je niet beginnen."