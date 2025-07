Bereikbaarheid SEH’s neemt niet af ondanks sluitingen

Foto: Anela/peopleimages.com / stock.adobe.com

Nederland telt per april 2025 79 spoedeisende hulpen. Twee minder dan vorig jaar. Dat staat te lezen in de “Kennisnotitie bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2025” van het RIVM. Het RIVM maakt die analyse sinds 2016 jaarlijks, om de stand van zaken in de spoedzorgketen – SEH, acute geboortezorg en ambulancezorg – vast te stellen met betrekking tot de bereikbaarheid van deze zorg. Sinds 2022 analyseert de RIVM daarbij behalve de bereikbaarheid ook de mate waarin spoedzorgvoorzieningen voldoen aan de normen uit het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

VUmc

De twee SEH’s die verdwenen zijn, zijn die op locatie VUmc van het Amsterdam UMC en de SEH op locatie Sittard-Geleen van ziekenhuis Zuyderland. Die laatste is tijdelijk gesloten, maar zal vanaf 2030 ook de taken op zich nemen van de SEH die Zuyderland nu nog heeft op de locatie Heerlen. Per saldo valt er dus daadwerkelijk een SEH-locatie af bij Zuyderland. 76 Van de 79 SEH-lokaties zijn 24 uur per dag geopend; drie hebben beperkte openingstijden, te weten de Locatie Zutphen van het Gelre Ziekenhuis, Amstelland in Amstelveen en het Franciscus Vlietland in Schiedam.

Voor de 24/7 acute verloskunde is het aantal locaties gelijk gebleven, op 71. Het aantal locaties waar ambulancezorg 24/7 beschikbaar is, is ook gelijk gebleven op 221. Er veranderde daar wel iets: bij twee ambulancestandplaatsen veranderde de paraatheidsvorm van 24/7-uurs naar beperktere opening, terwijl twee andere standplaatsen juist van dag- en/of avondopening naar 24/7-uurs paraatheid gingen.

Bereikbaarheidsanalyse

Het verlies van de twee voornoemde SEH’s lijkt weinig gevolgen te hebben voor de bereikbaarheid van de acute zorg in ons land. In de bereikbaarheidsanalyse wordt modelmatig berekend welke ziekenhuislocaties met afdelingen voor SEH of acute verloskunde ‘gevoelig’ zijn voor de 45 minuten-norm: de totaaltijd die theoretisch gezien nodig is om met de ambulance vanaf de standplaats de patiënt te bereiken en vervolgens naar de dichtstbijzijnde SEH te rijden. Bij gevoelige locaties is voor een aantal inwoners uit het verzorgingsgebied niet te garanderen dat men binnen de Treeknorm van 45 minuten zal zijn.

Dat aantal blijkt voor zowel SEH-locaties als voor acute verloskunde-locaties niet te zijn toegenomen. Het aantal ‘gevoelige’ SEH-locaties blijft onveranderd 29, terwijl het aantal gevoelige acute geboortezorglocaties op 31 is blijven staan.

Volgens het bereikbaarheidsmodel geldt voor 0,3 procent van de Nederlanders een langere aanrijtijd dan de norm van 45 minuten. Dit zijn 61.800 mensen, hoofdzakelijk wonend op de Waddeneilanden, in (delen van) Zeeland en in Groningen. Ten opzichte van 2024 (62.900) is hun aantal afgenomen. Dit wordt verklaard door afname van de bevolking in deze regio’s en door wijzigingen die zijn doorgevoerd in de ambulancestandplaatsen.

Kwaliteitskader

Behalve de bereikbaarheid onderzoekt het RIVM ook de mate waarin SEH- en spoedzorglokaties voldoen aan de 15 normen in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Ziekenhuizen mogen daarop zelf rapporteren. Met name de vraag of er op de SEH altijd een SEH-arts of een competent medisch specialist aanwezig is, kunnen niet alle ziekenhuizen bevestigend beantwoorden. Op veertien van de 79 SEH-locaties is een dergelijke arts niet altijd aanwezig. Daarnaast is de snelle bereikbaarheid van poortspecialismen die nodig kunnen zijn op de SEH, niet in alle gevallen geregeld. Vergeleken met vorig jaar is er in de mate waarin spoedzorglocaties aan de normen voldoen nauwelijks verbetering te zien.