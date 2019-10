Maagzuurremmers mogelijk vervuild met kankerverwekkende stoffen

Maagzuurremmers met de stof ranitidine worden op korte termijn teruggeroepen omdat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten.

Volgens de IGJ kan er in de maagzuurremmers met ranitidine nitrosamine (NDMA) zitten. Naar schatting 150.000 mensen in Nederland gebruiken dit type middel.

Geen acuut risico

De inspectie begrijpt dat gebruikers zich zorgen maken, maar de woordvoerster zegt dat er geen acuut risico is: "Het is altijd onverstandig om te stoppen met een voorgeschreven middel: overleg met een arts of apotheker is noodzakelijk." Volgens haar zijn er "batches met een te hoge waarde gevonden. Maar de limiet die wordt aangehouden is heel streng, gebaseerd op mensen die 600 milligram langdurig gebruiken. En zelfs voor deze chronische gebruikers is het risico heel laag".

Op NDMA checken

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft vorige maand farmaceutische bedrijven opgeroepen hun medicijnen met ranitidine te checken op NDMA. Aanleiding was het aantreffen van nitrosamines in de werkzame stof valsartan, die voorkomt in bloeddruk- en hartmedicijnen. Het EMA vindt dat er duidelijke richtlijnen moeten komen voor het vermijden van nitrosamines in medicijnen.