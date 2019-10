Proteion verwelkomt nieuwe bestuurder

Bjorn Ceresa treedt op 1 januari aan als nieuwe bestuurder bij VVT-aanbieder Proteion. Samen met Wiel Ploegman zal hij de raad van bestuur gaan vormen.

Ceresa volgt Marcel van Woensel op, die per 1 juni 2019 de organisatie heeft verlaten.

Ceresa is 42 jaar en woont in Venray. Sinds 2010 werkte hij bij GGZ Oost Brabant, eerst als manager en de laatste 8 jaar als directeur. Daarvoor was hij zorginkoper bij VGZ. Ook is Ceresa lid van de raad van toezicht bij de Robert Coppes stichting.