Specialisten willen in alle epd's kunnen kijken

De Federatie Medisch Specialisten pleit bij de Tweede Kamer voor een leesbevoegdheid voor specialisten in epd’s van andere instellingen.

De verruiming van de bevoegdheid vergroot de patiëntveiligheid, staat in een brief van de FMS. De Kamer debatteert morgen over gegevensuitwisseling in de zorg. Uit een vorige week gepubliceerde peiling van de federatie blijkt dat 93 procent voordelen ziet bij leesbevoegdheid in de epd’s van andere zorginstellingen.

Regelen

De FMS vraagt de Tweede Kamer de minister te verzoeken of het mogelijk is om op korte termijn de leesbevoegdheid te regelen. Parallel aan de opbouw van een duurzaam systeem via het Informatieberaad en de uitwerking van het komende wetsvoorstel van minister Bruins. Marcel Daniëls, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten: "Zonder de gevoeligheden rondom privacy van patiëntgegevens te niet te doen, denken wij dat als medisch specialisten leesbevoegdheid hebben in epd’s van andere zorginstellingen dit de patiëntveiligheid ten goede zal komen."

Faxen

Daniëls: "In het digitale tijdperk kan het niet zo kan zijn dat medisch specialisten voor gegevensuitwisseling afhankelijk zijn van het versturen van faxen en branden van Cd-roms/Dvd’s." Toch is dit de dagelijkse praktijk, blijkt uit de 450 ingezonden voorbeelden van medisch specialisten werkzaam in algemene en universitaire ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zelfstandige klinieken.

Werkplezier

De gevolgen hiervan zijn volgens de specialisten: risico’s voor de patiëntveiligheid, dubbele diagnostiek, tijdverlies, vergroting van de administratielast en vermindering van het werkplezier. Bovendien wekt het vaak ergernis en onbegrip op bij patiënten.