Hoge Raad acht oud-oncoloog schuldig aan belastingontduiking

Oud-toparts Gerrit S. van het Erasmus MC in Rotterdam moet definitief vijftien maanden de cel in voor het oplichten van de belastingdienst. Dat heeft de Hoge Raad bepaald, zo melden het AD en RTV Rijnmond. Ook moet de arts een half miljoen euro terugbetalen.

De hoogleraar en oncoloog van Daniel den Hoedkliniek sluisde in de jaren 80 en 90 miljoenen euro’s van farmaceutische bedrijven door naar bankrekeningen in Luxemburg. Volgens de rechter heeft de man tussen de drie en vijf miljoen euro ontvangen en verzwegen voor de fiscus.

De belastingdienst kwam de man op het spoor tijdens een onderzoek naar uitgaven met buitenlandse creditcards in Nederland. Mensen die opvallend veel geld uitgaven, zijn daarop onder de loep genomen. Gerrit S. gaf in 2010 en 2011 een bedrag van 158.000 euro uit met zijn betaalkaart.

De ‘geldproblemen’ van S. begonnen pas goed toen Luxemburg aankondigde het bankgeheim op te heffen. In 2013 ging hij drie keer naar Luxemburg. Hij smokkelde het geld mee naar huis door het in het reservewiel van zijn auto te verstoppen. Later werd in zijn huis in de mechanische ventilatie in zijn bezemkast 750.000 euro gevonden. Ook gaf hij zijn kinderen geld, die het namens hem op de bank zette.