Bonden bereiken akkoord over cao VVT

Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ en branchevereniging ActiZ hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de verpleeghuiszorg, wijkverpleging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg.

De werknemers in de vvt krijgen juni volgend jaar een loonsverhoging van 3,5 procent en een jaar later 3 procent. Eind 2021 ontvangen ze nog een eindejaarsuitkering van 0,93 procent in 2019. In totaal is dit een loonstijging van 7,43 procent in ruim twee jaar.

Stoppen met werken

Bovendien zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheid voor medewerkers om minder te werken. Zo mogen werknemers die 45 jaar hebben gewerkt in de sector zorg en welzijn stoppen met werken. De cao-partijen willen meer zekerheid voor medewerkers en een betere balans tussen werk- en privé. De werkgevers streven naar meer zekerheid voor medewerkers en zetten in op 90 procent vaste contracten.

Minke Jansma, onderhandelaar FNV Zorg en Welzijn: "Hiermee komt een einde aan de doorgeslagen flexibilisering van arbeid binnen de vvt. Eindelijk krijgen werknemers meer bestaanszekerheid. Zij krijgen eerder een vast contract en een contract dat past bij het aantal uren dat zij werkelijk werken."

"Onbetaalbaar"

Opvallend is dat brancheorganisatie Zorgthuisnl het principe-akkoord niet heeft ondertekend. Bestuurder Hans Buijing: "Dit voorstel is onbetaalbaar. Het komt hoger uit dan de becijferde loonruimte (OVA) én de tarieven die de financiers van de wijkverpleging (Zvw) en huishoudelijke hulp (Wmo) beschikbaar stellen."

Alle cao-partijen leggen het resultaat nog voor aan hun achterban.