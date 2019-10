TanteLouise test heup-airbag tegen botbreuken

Een kleine airbag rond de heup, die wordt opgeblazen bij een val, moet de klap verzachten. Dat moet botbreuken bij kwetsbare ouderen of mensen met dementie voorkomen. Door een sensor in de airbag krijgt een contactpersoon meteen een sms met de locatie.

Dat is in het kort hoe de heup-airbag, die ‘De Wolk’ is genoemd, in zijn werk gaat. De Wolk is het afgelopen jaar getest in een van de woonzorgcentra van TanteLouise. De eerste resultaten zijn veelbelovend, zo meldt IDé (Innovatiekring Dementie) op 11 oktober. TanteLouise zette in het half jaar vijftig heupairbags in en niemand liep een breuk op. In totaal nam het aantal heup-, been- bekkenfracturen in het woonzorgcentrum met bijna de helft af en mogelijk heeft de airbag daaraan bijgedragen.



Aanschaf van de vijftig heup-airbags kostten TanteLouise dertigduizend euro. Maar daar staan kostenbesparingen tegenover, zo berekende de zorgorganisatie. De medische- en revalidatiekosten zouden verminderen met 875 duizend euro en de kosten voor zorguren 125 duizend.