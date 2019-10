'Cao-akkoord vvt zorgt voor tientallen faillissementen'

Het cao-akkoord in de vvt betekent tientallen faillissementen. Dat voorspelt vvt-bracheorganisatie Zorgthuisnl. “Het akkoord kost een gemiddeld bedrijf in de wmo- en wijkzorg tienduizenden euro’s tot enkele tonnen per jaar”, zegt bestuurder Hans Buijing.

Daarom heeft Thuiszorgnl het principe-akkoord tussen de vakbonden en Actiz niet ondertekend. “Dit voorstel is onbetaalbaar. Het komt volgend jaar 1,5 procent hoger uit dan de becijferde loonruimte (OVA)”, aldus Buijing. Cao-onderhandelaar Trudy Prins van Actiz vindt dat de loonsverhogingen wèl binnen de OVA-ruimte passen.

Vergaande gevolgen

Maar ook Actiz zegt dat het voor een aantal partijen “best wel moeilijk wordt”, aldus Prins: “Dit cao-akkoord en de loonstijgingen die daarbij horen, zouden best wel eens vergaande gevolgen kunnen hebben voor de kleinere bedrijven in de vvt-sector.” Daar werken 400.000 mensen.

Eindejaarsuitkering

In de cao-overeenkomst is een loonsverhoging afgesproken van 3,5 procent op 1 juni volgend jaar en een jaar later gaan de salarissen 3 procent omhoog. In december van dit jaar ontvangen werknemers al een eindejaarsuitkering van 0,93 procent. In totaal is dit een loonstijging van 7,4 procent in ruim twee jaar.

Sterker

Veel leden van Zorgthuisnl draaien al met krappe marges. “De grote organisaties - en zeker die in de verpleeghuiszorg - zijn financieel sterker dan onze leden”, zegt Buijing. “Die grote partijen kunnen de nieuwe cao betalen. Onze leden zitten vooral in de wmo en in de wijkzorg, met tarieven die tientallen euro’s per uur lager zijn.” Rond 70 procent van de werkgevers in de wmo en 30 procent van de bedrijven in de wijkverpleging is aangesloten bij Thuiszorgnl.

De tarieven zijn laag en de zorgverzekeraars duiken daar nog fors onder. Bovendien hebben de werknemers in de vvt vorig jaar al een relatief grote loonsverhoging gekregen van 4 procent. Des te onbegrijpelijker vindt Buijing dat is afgesproken om werknemers dit jaar iets extra’s te geven: een snellere opbouw van de dertiende maand.

Dertiende maand

Buijing: “We hebben indertijd afgesproken dat we van 2016 tot eind 2020 in fases een dertiende maand opbouwen. Nu wordt die laatste stap een jaar naar voren geschoven. Daar hebben werkgevers niet op gerekend. Zij zijn dit jaar opeens 0,93 procent meer kwijt aan lonen doordat ze dit al in december moeten betalen. Die 0,93 procent lijkt misschien weinig, maar voor onze leden is dat veel.”

Verbindend

Thuiszorgnl heeft weliswaar het principe-akkoord niet ondertekend, maar zal daartoe gedwongen worden als het ministerie van Sociale Zaken de cao ‘algemeen verbindend verklaart’. Bijna altijd doet het ministerie dat bij nieuwe cao’s als niet alle partijen – maar wel de belangrijkste – het eens zijn over een nieuwe cao.