Strengere toegang tot verpleeghuis lijkt stap dichterbij

In de Kamerbrief staat: wij willen afspraken maken om de Wlz-zorg en -ondersteuning ook in de toekomst toegankelijk te houden, waarbij wij inderdaad ook naar het wettelijk kader kijken.

Keuzes maken

Kamerlid Elke Slacht-Tichelman (GroenLinks-PvdA), die de Kamervragen heeft gesteld, is kritisch over de manier waarop het kabinet zelf geen keuzes lijkt te maken naar aanleiding van het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), maar dit overlaat aan de zorgkantoren. De toezegging van Agema en Maeijer om ook naar het wettelijk kader van de Wlz ‘te kijken’, lijkt een heel voorzichtige tegemoetkoming op die kritiek.

Geen wettelijke onderbouwing

Op dit moment heeft iedereen vanaf een Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie VV4 recht op een plek in het verpleeghuis, maar voor veel verpleeghuizen zijn er wachtlijsten. In het eerdergenoemde rapport van de NZa staat ook dat cliënten op basis van de huidige regels en wetten de mogelijkheid hebben om te kiezen voor het verpleeghuis. Zorgkantoren daarentegen hanteren nu al het beleid ‘thuis tenzij’, terwijl daar dus nog helemaal geen wettelijke onderbouwing voor is.

Duidelijkheid geven

De NZa heeft de toenmalige minister Kuipers van VWS in 2023 geadviseerd om de Wlz aan te passen om er zo voor te zorgen dat beperkte plekken in het verpleeghuis en het schaarse zorgpersoneel worden ingezet voor de mensen die het het hardst nodig hebben. De NZa wil dat de keuzemogelijkheden beperkt worden. De overheid moet, volgens de NZa, duidelijkheid geven over welke zorg, aan welke doelgroep en in welke setting wel of juist niet geleverd moet worden.

Akkoord ouderenzorg

Afspraken over het beperken van de toegang tot het verpleeghuis moeten komen in het hoofdlijnenakkoord ouderenzorg (HLO). De minister en staatssecretaris zijn daar momenteel over aan het praten met onder meer ActiZ. Andere afspraken die in dit akkoord komen te staan, zo blijkt uit de Kamerbrief, gaan over het organiseren van zorg thuis en mantelzorgondersteuning. Het beperken van de toegang tot het verpleeghuis is een langgekoesterde wens van ActiZ.

Terugkeer verzorgingshuis

In dezelfde Kamerbrief vertellen de minister en de staatssecretaris ook meer over het onderzoek naar de terugkeer van het verzorgingshuis, waar ActiZ juist weer tegen is. Het verzorgingshuis is volgens de PVV’ers een plek voor ouderen voor wie het verpleeghuis nog niet aan de orde is, maar de ‘zorgafhankelijkheid wel al gevorderd is’. Een verzorgingshuis blijkt een gezamenlijk huis te zijn met toezicht in de nacht. Het onderzoek start binnenkort en wordt in september 2025 afgerond.