Keuken Nij Smellinghe verbruikt minder plastic

De keuken en restaurants van ziekenhuis Nij Smellinghe gebruiken sinds afgelopen zomer waar mogelijk geen plastic verpakkingen meer. Op dit moment worden daarmee dagelijks duizend plastic verpakkingen bespaard, zo maakt het ziekenhuis in Drachten bekend.

Een nieuw voedingsconcept in Nij Smellinghe maakt de besparing mogelijk. "Binnen het nieuwe concept bereiden we de broodmaaltijden vers en naar wens van de individuele patiënt. We bieden de patiënt maatwerk en nog versere voeding en we dragen een steentje bij aan een beter milieu", zegt Lex Moerke, hoofd Horeca & Services in Nij Smellinghe. Het doel is om tot en met 2020 in totaal 500 duizend plastic verpakkingen te besparen.

Verder wil Nij Smellinghe in 2030 energiepositief te zijn. Dit betekent dat het ziekenhuis volledig draait op eigen energie en zelfs kan terugleveren aan de omgeving. In juni 2019 zijn hiervoor negenduizend zonnepanelen op het terrein van Nij Smellinghe geplaatst die jaarlijks zo’n 30 procent an de stroom van het ziekenhuis leveren.