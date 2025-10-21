Skipr

Zuyderland investeert 9 miljoen euro in duurzame energiecentrale

Zuyderland heeft op locatie Heerlen een nieuwe energiecentrale in gebruik genomen. Deze voorziet de gehele locatie en de toekomstige nieuwbouw van noodstroom.

Zuyderland heeft 9 miljoen euro geïnvesteerd in de stroomvoorziening. “Deze centrale is ontworpen met het oog op een toekomst zonder aardgas en maakt het mogelijk om het ziekenhuis in Heerlen twee keer volledig te bedienen bij stroomuitval”, aldus het Limburgse ziekenhuis. Elk stopcontact is aangesloten op noodstroom.

De ingebruikname van de energiecentrale is volgens Zuyderland een van de eerste concrete acties binnen het koersbesluit locatieprofielen richting 2030. “Daarmee vormt deze investering niet alleen een duurzame impuls, maar ook het startpunt van de bredere zorgtransitie en vastgoedtransitie die Zuyderland inzet.”

