UMC Utrecht tot 2050 op de schop

De komende jaren gaat een groot deel van het UMC Utrecht op de schop. Veel van de gebouwen zijn bijna veertig jaar oud en toe aan modernisering en verduurzaming.

Het ziekenhuis begint in 2026 met de voorbereidingen. Daardoor kunnen patiënten en bezoekers hinder ervaren, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht.

Grootschalig bouwproject

Het gaat om een grootschalig bouwproject waarbij wordt gewerkt tot in 2050. Tot 2031 ligt de focus op de noordzijde van het hoofdgebouw, aan de kant van de Hoofddijk bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Voor het WKZ ligt de nadruk tot 2030 op de vernieuwing van onder meer de intensive care, operatiekamers en poliklinieken.

Nieuwe hoofdingang

Aan de noordzijde komt een gedeeltelijk nieuw gebouw. Daar komt een gebied dat de nieuwe entree, horeca, publieke voorzieningen, klinieken en dagbehandeling samenbrengt. Het UMC noemt dit ‘het kloppend ontvangsthart’: een groene en gastvrije plek waar patiënten, bezoekers en medewerkers elkaar ontmoeten.

Het buitengebied krijgt een nieuwe parkeergarage, betere fietsvoorzieningen en een groene zone die het ziekenhuis met de omgeving verbindt. De huidige hoofdingang aan de zuidzijde blijft wel in gebruik voor mensen die met het ov of de fiets komen.

Autoluwer Utrecht Science Park

Ook het Utrecht Science Park wordt opnieuw ingericht. De buitenruimte tussen het UMC Utrecht, WKZ, Prinses Máxima Centrum en Centraal Militair Hospitaal wordt een groen gebied met wandelpaden. De nieuwe parkeervoorziening komt meer aan de rand van het gebied, zodat het Science Park autoluwer wordt.

Het Ronald McDonald Huis verhuist naar een nieuwe locatie, dichter bij het WKZ en Prinses Máxima Centrum en met meer gastenkamers voor ouders die dichtbij hun kind willen zijn.

Doordat de zorg zich straks meer aan de noordkant concentreert, ontstaat aan de zuidzijde ruimte om laboratoria en onderzoeksafdelingen te vernieuwen, zegt het ziekenhuis.