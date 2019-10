UMCG zet in op betere zorg patiënten met chronische pijn

Met de opening van een pijncentrum en de start van het netwerk Pijnnet Noord-Nederland, richt het UMCG haar pijlen op patiënten met chronische pijn.

Het UMCG Pijncentrum is een samenwerking met het Anesthesiologie Pijncentrum, de Pijnrevalidatie, het Wervelkolomcentrum en het Bekkenpijncentrum en opent op 16 oktober 2019 officieel haar deuren. ‘Wij richten ons met name op de patiënt waarbij niet altijd een duidelijke lichamelijke oorzaak kan worden gevonden voor de pijn en waarbij onvoldoende behandeling mogelijk is bij de fysiotherapeut in de buurt of bij een algemeen ziekenhuis.”, aldus prof. dr. André Wolff, medisch hoofd van het nieuwe UMCG Pijncentrum.

Handen ineen

20% van de Nederlanders heeft chronische pijn. Voor hen is er nu één voordeur voor het vinden van de juiste zorg. Voor iedere patiënt wordt gekeken wie de meest passende zorgprofessional is. Ook is er de mogelijkheid om met verschillende disciplines gezamenlijk tot een pijndiagnose en/of behandeladvies te komen. Om beter te begrijpen wat (chronische) pijn is en welke behandelingen meer effectief kunnen zijn, wordt ook op het gebied van onderzoek en onderwijs samengewerkt.

Nieuw netwerk

Behalve het pijncentrum, start het netwerk ‘Pijnnet Noord Nederland’, waarin het UMCG samen met zorgprofessionals uit de regio, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars werkt aan betere zorg voor patiënten met chronische pijn. ‘Uiteindelijk verhogen we hiermee de kwaliteit van leven van mensen met pijn. Hiermee helpen we niet alleen de individuele pijnpatiënt, maar ook nemen de maatschappelijke en economische gevolgen van pijn af’, aldus Wolff.