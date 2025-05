Volumenormen verbeteren prostaatkankerzorg

In 2014 waren minimaal twintig operaties per ziekenhuis de norm, in 2018 werd dat vijftig en een jaar later honderd. Door deze aanscherping daalde het aantal ziekenhuizen dat de operaties uitvoerde van veertig in 2014 naar veertien in 2022. Tegelijkertijd nam het aantal operaties per opererend ziekenhuis toe van 85 naar 189 per jaar (mediaan).

Het aandeel positieve snijranden, waarbij er tumorcellen in het snijvlak zitten, daalde van 52 procent naar 46 procent bij pT3-4-tumoren (die zijn doorgegroeid in weefsel rond de prostaat) en van 24 procent naar 18 procent bij pT2-tumoren (lokale tumoren zonder doorgroei). Ernstige complicaties binnen dertig dagen daalden van 3,9 procent naar 3,0 procent.

Uit de studie blijkt ook dat het aandeel patiënten bij wie na de operatie het PSA verhoogd bleef, afnam van 14 procent naar 7 procent. Dit effect is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een verbeterde diagnostiek (zoals de inzet van de PSMA-PET CT), aldus IKNL.

Behalve de zorginhoudelijke effecten zagen de onderzoekers onder meer dat de hogere volumenormen samenwerking tussen ziekenhuizen bevorderden, de kwaliteitsbewaking verbeterden en verdere standaardisatie van zorgprocessen werd gerealiseerd.