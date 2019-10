Amsterdam in internationale ziekenhuis top 10

Met een achtste plaats staat Amsterdam in de Hospital Cities Ranking van het concern Medbelle. De ranglijst komt tot stand door data van ziekenhuizen in grote steden van over de hele wereld met elkaar te vergelijken.

De honderd onderzochte steden zijn met elkaar vergeleken op drie criteria: infrastructuur, kwaliteit van zorg en toegankelijkheid van de ziekenhuizen. Met name op dat laatste punt, de toegankelijkheid, scoort Amsterdam hoog, zelfs beter dan de top drie van de ranking. Lijstaanvoerder is Tokio, gevolgd door Boston en Londen. Afgezien van Amsterdam zijn geen Nederlandse steden meegenomen in het onderzoek.