CZ publiceert regiobeelden Zeeland en Mijnstreek

CZ heeft als eerste zorgverzekeraar regiobeelden gepubliceerd. De twee geanalyseerde regio's zijn Zeeland en de Zuid-Limburgse Mijnstreek.

Het opstellen van de regiobeelden is onderdeel van de diverse hoofdlijnenakkoorden. De dominante zorgverzekeraar in een regio is ervoor verantwoordelijk samen met partijen in het veld een analyse van de stand van zaken op te stellen en te publiceren. Dat vormt de basis waarop verschillende partijen hun beleid kunnen afstellen, met als doel knelpunten op te lossen en toe te werken naar de juiste zorg op de juiste plek. “Regionale verschillen vereisen regionale oplossingen, dat is niet in een landelijk beleid te gieten”, licht Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ, toe.

Grote verschillen

Uit de analyses van Zeeland en de Mijnstreek komen grote verschillen naar voren. In Zeeland zijn volgens CZ de zelfredzaamheid van ouderen, de demografische druk en het verbeteren van de samenwerking tussen de zorgpartijen bepalend voor de toegankelijkheid van zorg. De Zuid-Limburgse Mijnstreek kenmerkt zich door een ongezonde, vergrijzende en krimpende populatie die erg veel zorg vraagt én krijgt, zo staat in het regiobeeld beschreven.

Regionale aanpak

De analyses zijn inmiddels gedeeld met de twee regio’s. De inhoud wordt volgens CZ in de Mijnstreek onderschreven door een groot aantal regionale organisaties. In Zeeland is het beeld gedeeld met vertegenwoordigers van partijen uit het sociaal en medisch domein. Op korte termijn zal met een brede Zeeuwse coalitie worden besproken hoe de beelden kunnen worden vertaald in een regionale aanpak.



Op een speciale website zijn de volledige regiobeelden in te zien. CZ verwacht daar op korte termijn de regio Den Haag aan toe te voegen.