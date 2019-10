Anderhalvelijns centrum Heerlen groeit uit zijn voegen

Het PlusPunt Medisch Centrum in Heerlen kan de toestroom van patiënten op de huidige locatie in het centrum van Heerlen niet meer aan. Om die reden verhuist de anderhalvelijns voorziening begin november naar een nieuwe locatie bij het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade.

In amper vijf jaar is het aantal patiënten dat naar het PlusPunt Medisch Centrum wordt verwezen gegroeid van 500 naar 8000. Bij PlusPunt Medisch Centrum kunnen patiënten terecht voor onderzoek, advies en behandeling op het gebied van Cardiologie, Dermatologie, KNO, kleine Chirurgie, Interne Geneeskunde, Gynaecologie, Orthopedie en Ouderenzorg.

Voordelen

PlusPunt Medisch Centrum is een initiatief van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en Zuyderland Medisch Centrum. Huisartsen en medisch specialisten werken binnen het centrum nauw met elkaar samen, zodat patiënten met laagcomplexe medische klachten specialistische zorg krijgen buiten de ziekenhuismuren. De voordelen voor de patiënt zijn legio: meerdere specialismen op één locatie, korte wachttijden, snelle diagnoses en behandelingen, persoonlijk en dichtbij. Bovendien zijn de behandelingen en een aantal onderzoeken vrijgesteld van eigen risico en blijft de eigen huisarts betrokken. Veel patiënten die bij PlusPunt Medisch Centrum komen, hoeven niet meer naar het ziekenhuis. Dit leidt tot aanzienlijke daling van de zorgkosten per patiënt, zo blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Maastricht.