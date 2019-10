Fusieorganisatie KleinGeluk krijgt één bestuurder

Stichting KleinGeluk zal vanaf 1 januari 2020 verder gaan met een eenhoofdige raad van bestuur. Bert Blaauw zal vanaf dan als enig bestuurder de organisatie voor ouderenzorg in Apeldoorn gaan leiden.

KleinGeluk is op 1 juli 2018 ontstaan uit een fusie tussen De Goede Zorg en De Zorgmensen. In het fusietraject was voorzien dat de nieuwe organisatie gedurende anderhalf jaar tijdelijk een tweehoofdige raad van bestuur zou kennen. Dit om de fusie te begeleiden en de organisatie goed te kunnen inrichten, waarna de raad van bestuur voortgezet zou kunnen worden met één persoon, zo laat de organisatie weten.

Ton Lijten neemt op 1 januari als voorzitter van de raad van bestuur. Hij heeft aangegeven toe te zijn aan een volgende levensfase, waarin hij andere activiteiten wil ontplooien, aldus KleinGeluk.