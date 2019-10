Door ontsnappingen geplaagde tbs-kliniek zet hek onder stroom

De Nijmeegse Pompekliniek gaat rond het hele terrein een extra hek plaatsen. De afrastering komt aan de bovenkant onder stroom te staan, om te voorkomen dat nog vaker tbs-patiënten de benen nemen. Dat meldt het AD.

De kliniek scherpt de beveiliging en het toezicht op de tbs-cliënten aan nadat in september en oktober in totaal twee cliënten ontsnapten tijdens begeleid verlof. Een andere tbs'er slaagde erin op spectaculaire wijze een raam open te breken en over het hek rond de kliniek te klimmen. Volgens directeur algemene zaken Edo de Vries van de Pompestichting was de beveiliging van de kliniek niet optimaal. (ANP)