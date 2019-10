LUMC zet virtual reality in voor beter begrip mensen met dementie

Artsen in opleiding in het LUMC kunnen virtueel meekijken in de thuisomgeving van mensen met dementie. Zo kunnen ze leren ze om gedrag van personen met dementie goed te analyseren.

De aiossen gaan met behulp van VR aan de slag met een rollenspel waarin ouderen met dementie verschillende gedragingen vertonen. Het gaat daarbij om twee 360-graden video’s. Bij het eerste fragment krijgen de aiossen de opdracht om een analyse te maken van het gedrag van een thuiswonende meneer met dementie. Het tweede fragment speelt zich af in een verpleeghuis.

Na het kijken van de video bespreken de aiossen met elkaar wat ze hebben gezien, welk gedrag er bij de patiënt ontstaat en hoe dit tot stand is gekomen. Daarna stellen ze een behandelplan op.

Problematische situatie

Voor toekomstige artsen is het belangrijk te weten hoe een problematische situatie ontstaat en zich verder ontwikkelt. Daarvoor is kennis nodig over de fysieke, psychologische, sociale en omgevingsfactoren waarin ouderen zich bevinden. Voor deze input zijn ouderenartsen vaak afhankelijk van de informatie en interpretaties van verpleegkundigen en mantelzorgers. Omdat de artsen deze informatie niet uit eerste hand vernemen, is het belangrijk dat ze zich goed kunnen inleven in veelvoorkomende situaties.

Om goed op moeilijke situaties te kunnen anticiperen is VR een goed hulpmiddel. In tegenstelling tot schriftelijke oefeningen, speelt de applicatie namelijk in op empathie en is de stof meer verbonden met de realiteit. Omdat de applicatie gecontroleerde situaties weergeeft, is het volgens het LUMC 'een mooie brug tussen de theorie en praktijk'.