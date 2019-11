Revaliderende hartpatiënten MST krijgen hulp dichter bij huis

Patiënten van het Thorax Centrum Twente, het centrum voor alle zaken rondom het hart van Medisch Spectrum Twente (MST), kunnen voor hun hartrevalidatietraject terecht bij fysiotherapiepraktijken bij hen in de buurt. Hierover zijn afspraken gemaakt met een aantal praktijken in Enschede, Oldenzaal en Haaksbergen.

De fysiotherapeuten hebben bij het Nederlands Paramedisch Instituut een opleiding gevolgd voor hartrevalidatie zodat zij patiënten goed en veilig kunnen begeleiden, schrijft MST. "Bovendien is er een uitwisseling tussen de fysiotherapeuten van het Thorax Centrum Twente en die van de eerstelijnspraktijken. Zo kunnen zij bij elkaar in de keuken kijken en van elkaar leren."

Cardioloog Frits de Man is positief over de samenwerking. "Zo’n 850 patiënten per jaar starten met hartrevalidatie. Het gaat dan om het weer fit worden, maar ook om psychische ondersteuning en leefstijl. De fitmodule wordt in groepsverband gegeven." Dat is volgens hem voor veel mensen fijn omdat het een stok achter de deur is. "Maar mensen vinden het ook fijn om samen met lotgenoten weer aan de slag te gaan."