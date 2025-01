Toekomst in de ouderenzorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Zorgorganisatie Amsta en het WijkLeerbedrijf Amsterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans biedt op werkervaring en een toekomst in de ouderenzorg. Na het afronden van het opleidingstraject kunnen zij als helpende aan de slag in de ouderenzorg.

De structurele samenwerking richt zich op het combineren van leren en werken, waarbij deelnemers waardevolle praktijkervaring opdoen in een veilige en ondersteunende omgeving. Daarmee willen de partijen kansen bieden aan mensen en tevens een betekenisvolle bijdrage leveren aan de toekomst van de ouderenzorg.

Stage

Op dit moment lopen vijftig deelnemers van het WijkLeerbedrijf stage bij zes locaties van Amsta. Dit biedt hen ruimte om te leren, maar ook de mogelijkheid om actief te groeien in hun toekomstige beroep in de zorg. Melissa Pabst, projectleider bij het WijkLeerbedrijf: “Onze deelnemers krijgen door deze samenwerking niet alleen een opstap in hun carrière, maar ook de kans om zich in een praktijkgerichte leeromgeving te ontwikkelen.”

Monique Cremers, voorzitter raad van bestuur Amsta: “Deze samenwerking past bij Amsta waar werken en leren samengaan en het bieden van ‘een steuntje in de rug’ onderdeel van onze missie is. Samen met het WijkLeerbedrijf maken wij het mogelijk om mensen die niet als vanzelf aan het werk komen, van betekenis voor anderen te zijn en dat zij zich tegelijkertijd ook ontwikkelen. We zijn trots op hen en de teams die hen begeleiden. Ze zijn na de opleiding als collega’s van harte welkom als Amstadammer in de zorg.”