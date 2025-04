Hogeschool Rotterdam en Franciscus starten gezamenlijk lectoraat ‘Eigen Regie’

Binnen de onderzoeksgroep wordt praktijkgericht onderzoek gedaan. Eigen regie van patiënten gaat over het zelf beslissen over leven, benodigde zorg en ondersteuning. Over wat patiënten zelf kunnen en willen doen. Door de eigen regie van patiënten te versterken wordt er mogelijk minder beroep gedaan op professionele zorg. Verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en studenten vinden het vaak lastig hoe zij patiënten kunnen stimuleren meer eigen regie te nemen. Onderzoek dichtbij de patiënt moet bijdragen aan kennis en vaardigheden om die eigen regie van patiënten te stimuleren en in de praktijk vorm te geven.

Patiënten en verpleegkundigen

Het lectoraat richt zich niet alleen op het versterken van de eigen regie van patiënten maar ook op die van verpleegkundigen. Meer loopbaanperspectief en autonomie in hun handelen kunnen bovendien helpen om zorgprofessionals aan te trekken en te behouden voor het vak. Het lectoraat wil bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit van zorg voor patiënten en de professionele groei van verpleegkundigen om daarmee het verpleegkundige werk aantrekkelijker maken.

Lector Susanne van Hooft

Hiervoor is per 1 april 2025 Susanne van Hooft benoemd tot lector van het lectoraat Eigen Regie. Van Hooft promoveerde op verpleegkundige competenties voor zelfmanagementondersteuning van patiënten. In 2021 werd zij op Hogeschool Rotterdam verkozen tot docent-onderzoeker van het jaar. Als lector gaat zij zowel op locatie van Franciscus als bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam werken. Niels Honig, voorzitter raad van bestuur van Franciscus: “Praktijkgericht onderzoek is essentieel voor de ontwikkeling en de verbetering van de zorg. Daarom ben ik blij met de komst van het lectoraat ‘Eigen Regie’. Met dit lectoraat realiseren wij een platform voor verpleegkundig onderzoek en versterken wij de samenwerking tussen Franciscus en Hogeschool Rotterdam.”