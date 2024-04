Podcast Voorzorg: Hoe Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuisbreed investeert in digitale vaardigheden

Onder de noemer “Iedereen Digivaardig” investeert ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland flink in de ondersteuning van het personeel. Het ziekenhuis leidde al honderd digicoaches op en wil dat iedere afdeling eind dit jaar over minimaal één digicoach beschikt.

“Het werk altijd beter als je een zorgverlener het samen met een zorgverlener laat uitzoeken”, zegt Melissa Lockhorst, programmamanager digitale zorg in het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Dat ziekenhuis heeft honderd digicoaches opgeleid: medewerkers die dienen als laagdrempelige vraagbaak voor directe collega’s die een probleem hebben met een digitaal systeem.

Doelen

Het ziekenhuis begon in 2021 met het programma en wil eind dit jaar op iedere afdeling een digicoach hebben. Dat moet de algehele digitale vaardigheid naar een hoger plan tillen, het aantal fouten terugdringen en bovendien bijdragen aan het werkgeluk van de medewerkers. Ook moet het ervoor zorgen dat het personeel open staat voor digitale innovatie, zoals de mogelijkheden van AI in de zorg.

Handen op de rug

De digicoaches krijgen een tweedaagse training, waarbij veel aandacht is voor coachingsvaardigheden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat zij als een ict-helpdesk problemen oplossen. “Een digicoach moet met de handen op de rug de collega het stapje voor stapje zelf laten doen”, zegt projectmanager Conny van der Nol in een nieuwe aflevering van de podcast Voorzorg, die is opgenomen in Franciscus Vlietland in Schiedam.

Succesfactoren

Bestuurlijke steun en een gedegen visie zijn volgens Van der Nol en Lockhorst een absolute voorwaarde voor het succes van het project. “De digicoach zelf natuurlijk, maar ook de leidinggevende en het bestuur zijn de succesfactoren.”

Naast Conny van der Nol en Melissa Lockhorst komen in de podcast ook Joost Groenestein (manager medisch service platform) en Arda Baars-Blijleven (consultatief palliatief oncologieverpleegkundige en digicoach) aan het woord in de podcast.