Thebe meldt zich bij ACM voor overname thuiszorg Careyn

Thebe Wijkverpleging heeft bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangegeven de thuiszorgactiviteiten van Careyn in de regio West-Brabant te willen overnemen. Het betreft wijkverpleging, dagbesteding, thuisbegeleiding, hospicezorg en personenalarmering.

Thebe en Careyn maakten in januari al bekend een principe afspraak te hebben over de overname. In aansluiting hierop hebben de bedrijven de ACM op 30 oktober officieel om toestemming gevraagd voor de overname. De overname neemt meer tijd in beslag dan voorzien. Oorspronkelijk mikten de betrokken zorgaanbieders op 1 juli.

Concern

Careyn wil de thuiszorgactiviteiten in Breda en omgeving afstoten om meer focus aan te brengen in het aanbod en het werkgebied van de organisatie. Het Careyn-concern biedt wijkverpleging, wonen met zorg, psychogeriatrische en somatische zorg, dagbesteding, thuisbegeleiding, ergotherapie, fysiotherapie, voedingsvoorlichting en diëtiek, jeugdgezondheidszorg, personenalarmering en palliatieve zorg aan in Delft Westland Oostland- Nieuwe Waterweg Noord, Zuid-Hollandse eilanden en Breda, Utrecht Stad en Utrecht West.