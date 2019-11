Zuyderland en CZ tekenen tienjarencontract

Zorgverzekeraar CZ en Zuyderland Medisch Centrum hebben een contract voor tien jaar afgesloten. Hun gezamenlijk doel is om de zorg in Zuid-Limburg toekomstbestendig te maken en ‘zo thuis mogelijk’ te organiseren.

Het langlopende contract tussen CZ en Zuyderland hing al geruime tijd in de lucht. Eerder werd al bekend dat beide partijen inzetten op een krimp van 5 procent de komende tien jaar. Om dat voor elkaar te krijgen wil Zuyderland zorg verplaatsen naar buiten de ziekenhuismuren.

Financiële zekerheid

Zuyderland is daartoe onder meer gestart met een grootschalig e-health project en het optuigen van zogeheten anderhalvelijnscentra, die tussen de huisarts en het ziekenhuis in staan. ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk’, omschrijft Roel Goffin, lid Raad van Bestuur van Zuyderland, de strategie in een verklaring. ‘Dit contract met CZ geeft ons financiële zekerheid om die transformatie te maken.’ Een afgesproken aanneemsom moet het ziekenhuis verder stimuleren dit door te zetten.

Intensieve samenwerking

Joël Gijzen, directeur Zorg van CZ, omschrijft het langlopende contract als ‘een intensieve samenwerking waarbij we gebruik maken van elkaars expertise om de zorg slimmer te organiseren’. CZ staat ervoor open ook met andere zorgaanbieders een dergelijke overeenkomst te sluiten, met name in regio’s waar de verzekeraar marktleider is.