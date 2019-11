NHL Stenden Hogeschool start deeltijdopleiding verpleegkunde

Gemeente Emmen probeert in te springen op het tekort aan verpleegkundigen. Samen met Drenthe College en zorgorganisaties Icare, Trangenborgh en Treant Zorggroep, start NHL Stenden Hogeschool vanaf 2020 met een flexibele deeltijdopleiding verpleegkunde (hbo).

De studenten komen (of zijn) in dienst bij een van de drie zorgorganisaties. Ze volgen een dag in de week studie, en lopen daarnaast stages bij de andere organisaties. Op deze manier maken ze kennis met verschillende onderdelen binnen de verpleegkundige zorg.

Regionaal belang

Wethouder Raymond Wanders ziet de opleiding als één van de antwoorden op de vraag hoe er meer mensen in de regio behouden kunnen worden voor de zorg. "Het blijkt dat studenten na hun studie vaak werk zoeken in de nabijheid van hun school of stageplaats. De start van deze opleiding is gelukt dankzij de hele goede samenwerking tussen deze partners die allen het regionale belang ervan zien", aldus Wanders tegen Ter Apeler Courant.

Hetzelfde schuitje

Ook regiomanager René van Kruchten van Icare benadrukt het 'zelfde schuitje': "We hebben allemaal te maken met personeelstekorten en zitten dus in hetzelfde schuitje. Door samen te werken kunnen we een goed en vergelijkbaar aanbod bieden voor de studenten." Locatiemanager Annette Verhoef van Stenden vertelt dat studenten goed voorbereid worden op toekomstige ontwikkelingen. "Die zijn heel interessant: met veel gebruik van technologie en innovatie."

Februari 2020

De flexibele deeltijdopleiding gaat in februari 2020 van start. Eerst alleen voor medewerkers van de drie zorgorganisaties.