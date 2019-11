Campagne #teammartini moet personeel trekken

Het Martini Ziekenhuis lanceert een campagne met de slogan 'Dat is werken bij #teammartini' om medewerkers te werven. Hiermee wil het Groningse ziekenhuis, dat maandelijks gemiddeld 45 vacatures open heeft staan, zich onderscheiden als aantrekkelijke werkgever.

Onderdeel van de campagne is een vernieuwde website die personeel moet trekken. Op de website staan openstaande vacatures, maar ook verhalen over werken bij het Martini Ziekenhuis. Het verhaal van #teammartini is opgehaald bij medewerkers uit alle afdelingen en beroepsgroepen.

Bestuursvoorzitter Hans Feenstra: "Het is bekend dat de druk op de arbeidsmarkt in de zorg hoog is. Dat is bij het Martini Ziekenhuis niet anders. We hebben momenteel gemiddeld 45 vacatures per maand. Het lukt ons overigens nog steeds om die plekken te vervullen. We zien wel dat het voor sommige functies meer tijd en meer moeite kost om de juiste mensen te vinden. We verwachten dat de nieuwe arbeidsmarktcampagne ons gaat helpen om ook in de toekomst onderscheidend te blijven. Met #teammartini maken we nog beter zichtbaar waar we voor staan."