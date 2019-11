Omring en Vrijwaard vragen vergunning aan voor fusie

Omring en Vrijwaard hebben de Autoriteit Consument en Markt (ACM) formeel om toestemming gevraagd voor een fusie. De fusie werd in maart al gemeld, maar de ACM oordeelde toen dat nader onderzoek nodig was en dat de ouderenzorgorganisaties dus een vergunning moesten aanvragen.

De ACM wilde de voorgenomen fusie niet zonder meer toestaan. Volgens de marktmeester bestaat de kans dat er door de fusie een ‘dominante aanbieder’ in de regio ontstaat. De ACM wil bekijken of er voor ouderen in en rond Den Helder genoeg keuze overblijft.

Toen de ACM in augustus liet weten dat de fusie niet zomaar door kon gaan, reageerden Omring en Vrijwaard teleurgesteld. Volgens Vrijwaard brengt het oordeel van de ACM een faillissement dichterbij, Vrijwaard zit in een financieel precaire positie, een van de redenen om te fuseren.