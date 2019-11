Middin en Basalt gaan samenwerking aan

Middin en revalidatieorganisatie Basalt gaan samenwerken bij de ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Mensen die bij Basalt in revalidatie zijn maken voortaan in de laatste fase kennis met een medewerker van Middin, dat mensen met NAH op verschillende manieren ondersteunt.

Middin biedt mensen met NAH onder meer het Hersenz behandelprogramma, een behandeling met aandacht voor geestelijke, emotionele en lichamelijke aspecten. Het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie van mensen met NAH zijn hierbij de voornaamste doelen.

Om revalidanten van Basalt te informeren over het behandelprogramma van Middin gaat een NAH-specialist op bezoek in het revalidatiecentrum. De revalidant en zijn of haar naaste(n) kunnen dan vragen stellen over ondersteuning in de thuissituatie. Wanneer blijkt dat de behandeling van Hersenz niet past bij de revalidant of als hij/zij aangeeft iets anders nodig te hebben, dan informeert de specialist hen ook over andere vormen van begeleiding vanuit Middin.

Naast de samenwerking met Basalt werkt Middin ook samen met Transmitt revalidatie. Erwin Stokvis, zorgmanager Hersenz en initiatiefnemer van deze samenwerkingen, hoopt dat er meer revalidatiecentra en ziekenhuizen open staan voor een gelijksoortige samenwerking.