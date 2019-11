Extra screening nuttig bij dicht borstweefsel

Vrouwen die heel dicht borstklierweefsel blijken te hebben, kunnen ook na een geruststellend uitgepakte gewone controle met röntgen gebaat zijn met aanvullend MRI-onderzoek. Zij hebben namelijk een verhoogde kans op borstkanker, terwijl tumoren bij hen juist moeilijker te zien zijn bij regulier onderzoek. ‎Van de vijftigplusvrouwen in ons land die elke twee jaar deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, heeft 8 procent heel dicht weefsel.

Dat meldt The New England Journal of Medicine na onderzoek door deskundigen van acht Nederlandse ziekenhuizen. Ze bestudeerden 4800 vrouwen bij wie dergelijk heel dicht weefsel was vastgesteld. Per duizend vrouwen met dergelijk weefsel bleken er bij zo'n extra MRI-screening 17 borstkanker te hebben die bij de gewone screening door middel van een röntgenfoto nog niet te zien was. "We vinden tumoren in een eerder stadium", aldus expert Carla van Gils die vanuit het UMC Utrecht mede leiding gaf aan het onderzoek.

Advies

"De studie laat ook zien dat vrouwen na een extra MRI-screening minder vaak te maken kregen met een borstkanker die door klachten of pijn aan het licht kwam. Als borstkanker groot genoeg is om tot klachten te leiden, dan is de prognose gemiddeld genomen slechter", aldus Van Gils.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) vraagt de Gezondheidsraad om advies over de wenselijkheid en de mogelijkheid van een dergelijke toepassing van MRI, laat hij de Tweede Kamer weten.

Haken en ogen

De deskundigen zijn zich bewust van de haken en ogen: "MRI is duurder, belastender, duurt langer dan het röntgenonderzoek en er is een contrastinjectie nodig. Daarbij is MRI zo’n gevoelige techniek dat er ook andere afwijkingen worden gezien. Hoewel dat later geen borstkanker blijkt te zijn, kan het wachten op de uitslag mentaal belastend zijn. Ook kunnen er tumoren worden gevonden die zo langzaam groeien dat ze niet tot gezondheidsproblemen zullen leiden", aldus het team. Blokhuis vraagt de Gezondheidsraad deze punten mee te wegen. Tegelijk vraagt hij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de haalbaarheid van een extra MRI-screening te onderzoeken.

Veelbelovende resultaten

"De onderzoeksresultaten zijn veelbelovend, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zorgen of vragen hebben over borstkankerscreening naar aanleiding van dit nieuws. Iedereen kan terecht op de website van het RIVM voor meer informatie en natuurlijk ook bij de eigen huisarts", benadrukt Blokhuis tegenover het ANP. (ANP)