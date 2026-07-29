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Vanboeijen ontvangt 1,5 miljoen subsidie voor zorgtechnologie

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Zorgaanbieder Vanboeijen, een Drentse organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, ontvangt 1,5 miljoen euro subsidie van het ministerie van VWS voor de verdere invoering van zorgtechnologie.

Met deze overheidsinvestering gaat Vanboeijen de komende jaren bewezen technologische oplossingen op meer locaties inzetten, met name voor leefcirkeltechnologie en leefritmemonitoring.

Ontlastende technologie

Vanboeijen laat weten: “De zorgvraag groeit, terwijl het aantal beschikbare zorgprofessionals afneemt. Daarom investeren we in technologie die ondersteunt, ontlast en helpt om de zorg toekomstbestendig te houden. Ons uitgangspunt blijft daarbij onveranderd: zorg op afstand waar het kan, persoonlijk en dichtbij waar het nodig is.”

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