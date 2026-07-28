Thuismonitoring vanuit Noordwest Ziekenhuis groeit

Dat schrijft het Noordhollands Dagblad.

In 2022 is het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar en Den Helder gestart met thuismonitoring bij een groep patiënten met boezemfibrilleren. Nu is het aantal patiëntengroepen dat thuis de eigen klachten monitort toegenomen tot dertien. Het gaat om mensen met een TIA/herseninfarct, hartinfarct, de longziekte COPD, hartfalen, een hoge bloeddruk, de Ziekte van Crohn/colitus ulcerosa, Parkinson, hoogrisicozwangerschap (hartritme van de baby), astma bij kinderen, ICD/pacemaker, zwangerschapsdiabetes en sinds kort patiënten na een hartoperatie. Binnenkort hoopt het ziekenhuis te starten met thuismonitoring voor volwassenen met astma.

Thuismonitoring

Patiënten doen thuis metingen, voeren gegevens in en beantwoorden vragen online. Verpleegkundigen en artsen volgen de gegevens op afstand vanuit het centraal monitoringscentrum van Noordwest. Wanneer metingen en/of antwoorden aanleiding geven tot ingrijpen, neemt ziekenhuispersoneel contact op. Bij sommige groepen, zoals mensen met COPD en een hoge bloeddruk, werkt Noordwest nauw samen met huisartsen en andere ziekenhuizen in de regio.

Minder afspraken

Intussen hebben meer dan 6.450 patiënten gebruikgemaakt van thuismonitoring. Over het algemeen leidt dit volgens een woordvoerder van het ziekenhuis tot minder ziekenhuisbezoeken, minder polikliniekafspraken, minder functieonderzoeken, minder opnames en minder bezoeken aan de spoedeisende hulp. Uit peilingen blijkt dat patiënten thuismonitoring waarderen.