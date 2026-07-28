Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Thuismonitoring vanuit Noordwest Ziekenhuis groeit

,

Het op afstand volgen van patiënten leidt tot minder afspraken, minder onderzoeken en minder opnames.

Dat schrijft het Noordhollands Dagblad.

In 2022 is het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar en Den Helder gestart met thuismonitoring bij een groep patiënten met boezemfibrilleren. Nu is het aantal patiëntengroepen dat thuis de eigen klachten monitort toegenomen tot dertien. Het gaat om mensen met een TIA/herseninfarct, hartinfarct, de longziekte COPD, hartfalen, een hoge bloeddruk, de Ziekte van Crohn/colitus ulcerosa, Parkinson, hoogrisicozwangerschap (hartritme van de baby), astma bij kinderen, ICD/pacemaker, zwangerschapsdiabetes en sinds kort patiënten na een hartoperatie. Binnenkort hoopt het ziekenhuis te starten met thuismonitoring voor volwassenen met astma.

Thuismonitoring

Patiënten doen thuis metingen, voeren gegevens in en beantwoorden vragen online. Verpleegkundigen en artsen volgen de gegevens op afstand vanuit het centraal monitoringscentrum van Noordwest. Wanneer metingen en/of antwoorden aanleiding geven tot ingrijpen, neemt ziekenhuispersoneel contact op. Bij sommige groepen, zoals mensen met COPD en een hoge bloeddruk, werkt Noordwest nauw samen met huisartsen en andere ziekenhuizen in de regio.

Minder afspraken

Intussen hebben meer dan 6.450 patiënten gebruikgemaakt van thuismonitoring. Over het algemeen leidt dit volgens een woordvoerder van het ziekenhuis tot minder ziekenhuisbezoeken, minder polikliniekafspraken, minder functieonderzoeken, minder opnames en minder bezoeken aan de spoedeisende hulp. Uit peilingen blijkt dat patiënten thuismonitoring waarderen.

Reageer op dit artikel
Meer over:Passende zorgTechnologieZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:21 Thuismonitoring vanuit Noordwest Ziekenhuis groeit
6 feb 2026 VR-film van patiënt journey verbetert passende zorg
13 jul 2026 20 zorgorganisaties in regio IJssel-Vecht werken samen aan databeschikbaarheid
5 feb 2026 Vier transformatieplannen goedgekeurd voor Gelders Mentaal Gezondheidsnetwerk
16 jul 2026 Bernhoven maakt 7 miljoen euro winst over 2025

Reader Interactions

Reacties