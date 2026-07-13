20 zorgorganisaties in regio IJssel-Vecht werken samen aan databeschikbaarheid

Twintig zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio IJssel-Vecht gaan intensief samenwerken in een regionale samenwerkingsorganisatie (RSO). Hun gezamenlijk doel is om gezondheidsinformatie regionaal beschikbaar te maken.

Een veilig en goed toegankelijk systeem waar zorgverleners en inwoners informatie uit kunnen ophalen en in kunnen plaatsen, dat is het doel van de samenwerking. “Tot dusverre was de juiste technologie er nog niet, werkte die niet goed genoeg, bood de wet- en regelgeving te weinig kaders of was er onvoldoende samenwerking en samenhang”, laten de samenwerkende partijen weten. “Dat is nu anders.” De partijen die deelnemen aan de RSO willen niet langer wachten op de landelijke oplossingen, ze hebben afgesproken samen een systeem op te zetten. Dat moet informatie uit verschillende systemen bij elkaar brengen. Inwoners van de regio krijgen daar vervolgens zelf beschikking over en kunnen zelf aangeven wie de gegevens mag inzien.

Digitaliseringsslag

Door de juiste gezondheidsinformatie op een veilige manier beschikbaar te maken voor wie dat nodig heeft, willen de samenwerkende organisaties een digitaliseringsslag maken. Die moet leiden tot betere zorg, die bovendien beter aansluit bij de situatie van de patiënt. De twintig organisaties sloten afgelopen week een overeenkomst om de samenwerking officieel te maken.

Leiderschap

De RSO staat onder bestuurlijke leiding van Hugo Broekman, bestuurder van fusieorganisatie Frion-Baalderborg. “Samen hebben we goed nagedacht over wat we nodig hebben en hoe we dat gaan aanpakken”, zei hij bij de ondertekening van de afspraken. “Vanuit onze eigen kracht gaan we zo de zorg beter maken en het de inwoner gemakkelijker maken.”

Effectiever samenwerken

“Goede zorg begint met de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste zorgverlener”, zegt Michèle Blom, bestuursvoorzitter van Isala en lid van de bestuurlijke begeleidingsgroep van de RSO. “Zo ondersteunen we inwoners in onze regio beter en kunnen professionals effectiever samenwerken.”

Regie voor inwoner

Een belangrijk doel van de samenwerking is dat inwoners in de toekomst niet meer bij iedere zorgverlener opnieuw hun verhaal hoeven te doen. Bovendien moeten mensen in de regio altijd bij hun gegevens kunnen komen en meer regie over hun zorg kunnen pakken. “Het kan je helpen je bezoek aan bijvoorbeeld een dokter beter voor te bereiden”, zegt Rian Busstra, lid raad van bestuur van de Dimence Groep en lid bestuurlijke RSO-begeleidingsgroep. “Bijvoorbeeld: de inwoner bespreekt met de huisarts welke behandeling het beste past. Indien relevant is dat ook meteen bekend bij het ziekenhuis, de thuiszorgorganisatie of de apotheek.”

Voor zorgverleners betekent het bovendien dat ze beter weten welke zorg al gegeven is. Dat moet onder andere de huisartsen ontlasten en tijd besparen die zorgverleners aan de patiënt kunnen spenderen.

De RSO is aangesloten bij RSO Nederland. De organisaties die met deze samenwerking in IJssel-Vecht starten zijn: Baalderborggroep, Frion, Carinova, Lelie Zorggroep, CAVRZ, Dimence Groep, Zorgverlening Het Baken, GGD IJsselland, Icare, IJsselheem, Isala, Medrie, Noorderboog, PGVZ, Rosengaerde, Saxenburgh, Vereen, Viattence, Vogellanden en Zorgspectrum Het Zand. Booozt is als adviseur bij de RSO betrokken om digitale gegevensuitwisseling veilig, begrijpelijk en werkbaar te maken.