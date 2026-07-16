Bernhoven maakt 7 miljoen euro winst over 2025

Ziekenhuis Bernhoven in Uden heeft met een positief resultaat van 7 miljoen euro voor het vierde jaar op rij zwarte cijfers geschreven. Dat de jaarrekening 2025 nog niet is gepubliceerd komt doordat met drie zorgverzekeraars nog geen contract is gesloten voor komende jaren. Dat vertelt bestuursvoorzitter Freek Korver in een interview met Zorgvisie.

Foto: Wim Roefs

Bernhoven behaalde in 2025 een winst van ongeveer 7 miljoen euro op een omzet van 280 miljoen euro, Dat is een positief resultaat van circa 2,9 procent. Daarmee weerspreekt het ziekenhuis de sombere geluiden die de afgelopen maanden de ronde deden over de financiële positie van de Udense zorginstelling.

Accountant waarschuwt

Dat de jaarrekening nog niet is gepubliceerd, heeft volgens bestuursvoorzitter Freek Korver een andere oorzaak. Met Menzis, ASR en Zilveren Kruis is nog geen meerjarig contract afgesloten. Daardoor dreigt een continuïteitswaarschuwing van de accountant. Dat wil Bernhoven voorkomen met het oog op een herfinanciering van leningen in 2028.

Verzekeraars botsen onderling

De situatie legt volgens Bernhoven een groter probleem bloot. Het ziekenhuis loopt voorop met passende zorg en voert minder onnodige behandelingen uit, maar ziet daardoor ook de inkomsten dalen. CZ en VGZ compenseren dat via speciale afspraken, terwijl nog niet alle andere verzekeraars over de brug zijn gekomen. Met drie van de 10 verzekeraars is nog geen akkoord bereikt. Korver spreekt van een eerlijke verdeling van de rekening voor passende zorg: “Zorgverzekeraars moeten allemaal hun eerlijke aandeel bijdragen.”

Lees het hele interview met Freek Korver op Zorgvisie: Bernhoven verrast met 7 miljoen winst, maar strijd met verzekeraars blijft