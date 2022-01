1 op 88 Nederlanders had afgelopen week positieve test

Interessant voor u

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) houdt vast aan het plan van zijn voorganger om de kinderhartchirurgie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het ErasmusMC in Rotterdam te concentreren. Dat voorstel leidde tot verzet in Groningen.

Bijna 6,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben inmiddels een boosterprik tegen het coronavirus gekregen. Dat is 45,2 procent van alle volwassenen. Een week geleden stond de teller op 4,6 miljoen boosterprikken, oftewel 32 procent.

Hoe de ggz 300 miljoen euro weggaf

“Coalitie, stop onderschrijdingen in de ggz” betoogde ik in Skipr-opiniestuk op 29 december. Want het baart me zorgen dat het regeerakkoord opnieuw bezuinigingsplannen voor de ggz bevat. En dat terwijl er volgens o.a. de Algemene Rekenkamer al jaren sprake is van budgetonderschrijding in mijn sector.