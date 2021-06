100.000 vaccinaties niet verwerkt in database

Honderdduizenden Nederlanders wachten nog op de registratie van hun coronavaccinatie in het centrale RIVM-systeem, meldt het AD. Die is straks nodig om eenvoudig met het coronapaspoort op reis te kunnen. De Landelijke Huisartsvereniging maant het RIVM om snel met een oplossing te komen.

Achterstanden

Vijf maanden na het begin van de Nederlandse vaccinatiecampagne heeft CIMS, voluit het Covid-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem, nog altijd te maken met grote achterstanden in de registratie. Volgens een woordvoerder van het RIVM zijn naar schatting nu 82,4 procent van de gezette prikken verwerkt in de centrale database. Op een totaal van bijna 10 miljoen vaccinaties betekent dat dat er een kleine 1,8 miljoen vaccinaties niet in het systeem staan.

Huisartsen en zorginstellingen

Vooral bij huisartsen en zorginstellingen zijn de problemen groot; slechts ongeveer 60 procent van de gezette prikken is daar al geregistreerd in CIMS, schat het RIVM. Bij de GGD gaat het een stuk beter. (ANP)