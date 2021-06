137.000 vaccinaties niet geregistreerd door storing bij GGD

Vaccinaties

Met het geschatte aantal prikken dat niet is geregistreerd komt het totaal uit op iets minder dan 1,7 miljoen vaccinaties. Dat getal komt overeen met wat het ministerie van Volksgezondheid dinsdag naar buiten bracht. De GGD werkt volgens het RIVM nog aan een oplossing voor de storing. Volgende week zijn de cijfers naar verwachting weer volledig bijgewerkt.

In totaal zijn nu 12.442.436 vaccinaties uitgedeeld, waarvan een deel dus berust op een schatting. Het grootste daarvan zijn eerste prikken, ruim 8 miljoen.

Hoge opkomst

De opkomst onder alle leeftijdsgroepen is hoog of sterk gestegen, aldus het RIVM. Het gaat om het percentage mensen dat is komen opdagen voor de eerste vaccinatie. De opkomst onder mensen ouder dan 65 jaar ligt tussen de 83 en 92 procent. De 55 tot 59-jarigen hebben tot nu toe een opkomst van 80 procent en de 50 tot 54-jarigen van 68 procent.

In de leeftijdsgroepen van 45 tot 49 jaar en van 40 tot 44 jaar is de opkomst respectievelijk 51 en 41 procent. Onder 35 tot 39-jarigen gaat het om 22 procent en de leeftijdsgroepen van 30 tot 34 jaar en van 25 tot 29 jaar hebben een opkomst van 14 en 13 procent voor de eerste vaccinatie.

Hoe jonger de leeftijdsgroep, hoe later deze mensen zijn uitgenodigd voor een vaccinatie. Zo hebben de eerste twintigers pas vorige week een prikafspraak kunnen maken. Zorgmedewerkers en mensen met een verhoogd medisch risico van alle leeftijden zijn al wel eerder uitgenodigd. (ANP)