138 miljoen voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Er gaat 83 miljoen euro naar gespecialiseerde cliëntondersteuning en 20 miljoen euro naar zorginnovatie en -technologie. Mensen met een lichte verstandelijke beperking, mensen met een complexe zorgvraag en thuiswonenden met een levenslange beperking krijgen in de plannen extra aandacht.

Ook in de gehandicaptenzorg is sprake van een urgent personeelstekort. Het kabinet investeert daarom, naast de brede arbeidsmarktaanpak, 4 miljoen euro in een regionale samenwerkingsaanpak tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en regionale werkgeversorganisaties. Dit moet zorgaanbieders stimuleren om regionaal samen te werken, bijvoorbeeld op het gebied van stages, aanbieden van combicontracten in gehandicaptenzorg en ggz, uitwisselen van kennis- en expertise en het aantrekkelijk maken van de sector voor studenten.

Toekomstagenda gehandicaptenzorg

Dat staat in de uitwerking van de plannen die minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport donderdag 7 juli naar de Tweede Kamer stuurde.

In de agenda ligt de nadruk op meer passende zorg en ondersteuning voor deze doelgroepen waarbij wordt ingezet op cliëntondersteuning, innovatie en technologie, vakmanschap en de arbeidsmarkt. De toekomstagenda is gemaakt samen met betrokken partijen zoals koepelorganisaties, cliënten- en naastenorganisaties, werkgeverorganisaties, verzekeraars en gemeenten. Het is het vervolg op het programma Volwaardig Leven.

Minister Helder: “Een beperking hoeft geen belemmering te zijn voor een volwaardig leven. Met de juiste ondersteuning en inzet kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in de samenleving mee kan doen en eigen regie voert over zijn leven.”

Cliëntenondersteuning

De afgelopen jaren kregen 450 mensen met een beperking en hun naasten gespecialiseerde cliëntondersteuning, aangeboden vanuit vijf pilots van het programma Volwaardig Leven. In 2026 moeten uiteindelijk drieduizend gezinnen en hun naasten ondersteuning krijgen.