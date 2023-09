15 procent loonsverhoging voor ambulancemedewerkers

Ambulancemedewerkers krijgen over een periode van 24 maanden een loonsverhoging van 15 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over verbetering van de werkprivébalans tussen vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn en werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) in een nieuwe cao.

De salarissen gaan, met terugwerkende kracht, per 1 februari met 5 procent omhoog. Op 1 december komt daar nog eens 5 procent bij, met een bodem van 150 euro per maand en met een maximum van 300 euro voor de hogere loonschalen. Een half jaar later, op 1 juni 2024, gaan de lonen opnieuw met 5 procent omhoog, met een bodem van 150 euro per maand. De medewerkers in de hogere salarisschalen krijgen er dan 2 procent bij, plus 180 euro per maand.

Rooster

Om excessen in het rooster te voorkomen mag bijvoorbeeld een saldo aan plus- of minuren tussen het ene maandrooster en het daaropvolgende maandrooster maar beperkt mag stijgen, respectievelijk dalen, meldt FNV.

“Afspraken over een betere balans tussen werk en privé blijven in een cao vaak algemeen, omdat werkgevers behoefte hebben aan veel flexibiliteit in de bedrijfsvoering”, aldus Cor de Beurs, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Ik ben blij dat we in deze cao een aantal concrete afspraken hebben kunnen maken.”