159 coronapatiënten meer in ziekenhuizen

In Nederland liggen maandag 1908 mensen met corona in het ziekenhuis, 59 meer dan zondag. Van deze patiënten bevinden er zich 561 op de intensive care, een stijging van 27 ten opzichte van een dag eerder, en dus 1347 op andere afdelingen, 32 patiënten meer de dag ervoor.

Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er zijn maandag 159 nieuwe coronapatiënten opgenomen, van wie er 37 op de ic belandden. “Het gemiddeld aantal nieuwe opnames op de ic en kliniek is gestegen vergeleken met vorige week”, aldus het LCPS.

Duizend IC-bedden

Er zijn nu duizend ic-bedden bezet, 5 meer dan zondag. Iets meer dan de helft van de bedden wordt bezet door mensen met corona.

“Ten opzichte van een week geleden is de Covid-ziekenhuisbezetting stabiel gebleven en het gemiddeld aantal dagelijkse opnames licht gestegen. Het is te vroeg om deze ontwikkeling te duiden als een trendbreuk ten opzichte van eerdere weken of als het gevolg van het verder opkomen van de Britse Covid-variant”, aldus LCPS in een toelichting. (ANP)