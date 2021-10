163.000 behandelingen met filler voor rimpels of lippen

Het aantal fillerbehandelingen om bijvoorbeeld rimpels te vervagen of lippen voller te maken neemt toe. In 2019 werden 163.000 behandelingen gedaan: 18 procent meer dan in 2016. Daarbij zijn alleen behandelingen geteld in zelfstandige klinieken, dus niet die bij kappers, schoonheidssalons en zonnebankaanbieders.

De cijfers komen uit promotieonderzoek van cosmetisch arts Tom Decates en worden donderdag gepubliceerd in het vakblad Journal of Cosmetic Dermatology. In 2019 was het aantal mensen in ons land dat zich hoopte te verfraaien met diverse kunstgrepen, niet alleen fillers maar bijvoorbeeld ook botox, opgelopen tot meer dan 450.000. De klant is gemiddeld 43 jaar en in één op de acht gevallen een man.

“De cijfers geven aan dat één op de 41 vrouwen in ons land zich laat behandelen met een filler. En dat dit een jaarlijks terugkerend ritueel is”, zegt Decates. “Daarmee zijn botox- en fillerbehandelingen de meest voorkomende esthetische ingrepen.”

Niet zonder risico

Een filler is niet helemaal zonder risico, zeker niet als de behandeling niet door een deskundige wordt uitgevoerd. Alleen al op het speciale complicatiespreekuur voor fillerbehandelingen in het Erasmus MC in Rotterdam krijgen ze het steeds drukker. Het spreekuur wordt drie keer per week gehouden en in totaal worden daar vijfhonderd complicaties per jaar behandeld. Dat zou alleen nog maar “het topje van de ijsberg” zijn.

Via de beroepsvereniging van plastisch chirurgen (NVPC), cosmetisch dermatologen (NVCD) en cosmetisch artsen KNMG (NVCG) kan worden opgezocht worden wie bekwaam genoeg is. Verstand van zaken sluit echter niet uit dat er problemen kunnen rijzen. Mogelijk speelt DNA een rol bij het ontstaan van complicaties. Een DNA-test voor een cosmetische ingreep zou in de toekomst kunnen helpen risico’s te voorspellen, zo is de gedachte nu.