167 meldingen van apenpokken

Het apenpokkenvirus is inmiddels bij 167 mensen in Nederland vastgesteld. Dat zijn er aanzienlijk meer dan eind vorige week, toen de teller op 95 positieve tests stond. Voor een deel komt dat door nameldingen, waarbij eerdere bevestigingen van besmettingen alsnog zijn verwerkt. Maar er zijn ook relatief veel nieuwe gevallen. Die mensen kregen vorige week hun eerste klachten.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet niet hoe groot de stijging zou zijn geweest zonder de nameldingen. Dat is “lastig te bepalen”, doordat er veel tijd kan zitten tussen de besmetting en de eerste klachten. Eén patiënt in Nederland heeft in het ziekenhuis gelegen om te worden behandeld aan de huidklachten die bij de besmetting horen. Hij is hersteld en weer thuis.

Verspreiding

Voor zover het RIVM weet, gaat het bij vrijwel alle patiënten in Nederland om mannen die seks hebben met mannen. Gezondheidsdiensten benadrukken wel dat iedereen apenpokken kan krijgen na nauw contact met iemand die is besmet. Hoe de verspreiding van de apenpokken precies plaatsvindt en welke risicogroepen dus moeten worden gewaarschuwd, wordt nog uitgezocht.

Algehele malaise

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Het eerste Nederlandse geval van apenpokken werd op 20 mei vastgesteld. Het virus komt vooral voor in bepaalde delen van Afrika, maar gaat sinds ongeveer een maand ook rond in Europa. (ANP)