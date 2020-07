GGD verwacht toename coronabesmettingen in Hillegom

De GGD denkt dat het aantal besmettingen met het coronavirus in en rond het Zuid-Hollandse Hillegom nog gaat toenemen. Het is momenteel het grootste besmettingscluster van Nederland.

In het dorp zelf zijn 27 mensen besmet en tientallen andere besmettingsgevallen worden aan het dorp gelinkt. Alle besmettingen worden in verband gebracht met bezoek aan café De Kleine Beurs in Hillegom.

De GGD kan geen voorspellingen doen over hoeveel besmettingen er nog bij komen.”Gemiddeld raakt 13,7 procent van de mensen die contact heeft met een besmet persoon, ook besmet met het virus”, aldus een woordvoerder van de GGD. Het gaat dan ook over huisgenoten, met wie vaak intensief contact is.

Contactonderzoek

Het contactonderzoek richt zich momenteel vooral op het bepalen met wie besmette mensen nauw contact hebben gehad. “De kans op een besmetting is bij intensief contact, zoals bijvoorbeeld samen sporten, een stuk groter”, zegt de woordvoerder.

Najaarsfeesten afgelast

Ook in regio’s in de buurt van Hillegom zijn nieuwe besmettingen gemeld, die zijn terug te leiden naar het café in Hillegom. De gemeente Hillegom heeft dinsdag bekendgemaakt dat de jaarlijkse najaarsfeesten zijn afgelast, vanwege het virus. Volgens de gemeente kan de 1,5 meter afstand tussen mensen niet worden gewaarborgd.

In Zeeland, waar de afgelopen dagen 39 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld, maakt de GGD zich zorgen over het aantal nieuwe besmettingen. Sinds 1 juli zijn er 102 mensen positief getest, 68 in de regio Goes.

‘Bij klachten, laat je testen’

De Veiligheidsregio Zeeland en de GGD roepen mensen op de regels beter na te leven. “Het is belangrijk om de anderhalve meter én hygiëne richtlijnen in acht te blijven nemen. En bij klachten, laat je testen”, aldus de GGD in een verklaring. (ANP)